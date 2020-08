Engländer hat längst verlängert : Jadon Sancho: BVB-Manager Michael Zorc lässt die Bombe platzen

Borussia Dortmund und Jadon Sancho (20) gehen auch in der kommenden Spielzeit gemeinsame Wege. Mindestens. Der Flügelflitzer hat seinen Vertrag bei Borussia Dortmund verlängert. Leise, still und heimlich bereits im vergangenen Jahr.

Am heutigen Montag endete die Transfer-Deadline des Vizemeisters: Bis zum Abflug ins Schweizer Trainingslager hatten die Westfalen Interessenten Zeit gelassen, die Forderung (120 Millionen Euro) für Sancho zu erfüllen. Eine Offerte in dieser Höhe blieb aber aus.

"Wir planen mit Sancho. Er wird nächste Saison bei uns spielen. Die Entscheidung ist definitiv. Ich glaube, das beantwortet alle Fragen", stellte Sportdirektor Michael Zorc am Montag klar.

Manchester United kann sich eine Verpflichtung von Jadon Sancho abschminken. Zumindest in diesem Sommer. Der englische Nationalspieler bleibt in der Saison 2020/2021 sicher bei Borussia Dortmund.

Der Macher der Schwarzgelben ließ zudem eine Bombe platzen. Das Arbeitspapier von Jadon Sancho ist nicht wie bisher branchenweit angenommen bis 2022, sondern bis 2023 gültig.

"Wir haben bereits im letzten Sommer das Gehalt an die Leistungsentwicklung von Jadon angepasst. In dem Zusammenhang haben wir den Vertrag bis 2023 verlängert", so der Ex-Profi.

Damit besitzt die Borussia auch im Sommer 2021 eine hervorragende Ausgangssituation in einem möglichen Ablösepoker mit Manchester United um Sancho, da noch zwei Jahre Restlaufzeit bestehen.