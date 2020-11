Borussia Dortmund : Jadon Sancho: England-Trainer Gareth Southgate zählt BVB-Star an

Leistungsdelle bei Borussia Dortmund und Corona-Aufregung – Jadon Sancho war in den letzten Wochen einiges an Kritik entgegengekommen. Englands Nationaltrainer Gareth Southgate wartet nun ebenfalls mit einer Ansage auf.

Dass sich Jadon Sancho trotz in England strenger Corona-Regeln Anfang Oktober während der letzten Länderspielphase feiernd auf einer Geburtstagsparty mit 20 anderen Personen vergnügte, stieß nicht nur den Verantwortlichen bei Borussia Dortmund sauer auf.

Weil Sancho daraufhin eine Partie mit der englischen Nationalmannschaft verpasst hatte, tobte auch Gareth Southgate. Für das Testspiel gegen Irland am Donnerstag sowie den beiden Partien in der Nations League in Belgien und gegen Island berief Southgate Sancho wieder in seinen Kader.

"Es liegt immer in unserer Verantwortung, das Beste aus den Spielern herauszuholen. Aber es gibt auch eine Verantwortung für sie. Sancho will ein Spitzenspieler sein? Er kann ein Spitzenspieler sein", machte Southgate seinem Jung-Star während einer Medienrunde eine Ansage.