Borussia Dortmund ist in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Auch dank Jadon Sancho, dessen Vorlagen europaweit eine Sonderstellung einnehmen.

Jadon Sancho hat gegen den 1. FC Köln schon nach 53 Sekunden ein Tor vorbereitet. Es gibt keinen besseren Vorlagengeber als den Engländer – in ganz Europa.

Während der 19-Jährige in der laufenden Bundesligasaison nun schon auf zwölf Vorlagen kommt, ist es auf diese und die vorige gerechnet die 29. Vorlage.

Auf einen besseren Wert kommt kein anderer Akteur aus den fünf europäischen Top-Ligen.

Zudem hat Jadon Sancho in der laufenden Saison auch schon elf Tore in 17 Partien erzielt. In der Vorsaison traf er insgesamt zwölfmal.