Jadon Sancho hat sich in den vergangenen Monaten nicht immer korrekt verhalten. Dass der Youngster von enormer Wichtigkeit ist, wissen sie bei Borussia Dortmund. Teammanager Sebastian Kehl findet aufgrund Sanchos vorhergehender Disziplinlosigkeiten trotz alledem klare Worte.

Rund um Jadon Sancho waren in den letzten Wochen nicht nur positive Schlagzeilen zu vernehmen.

Auf die entsprechenden Verfehlungen hat nicht nur Borussia Dortmund, sondern inzwischen auch Lizenzspielerchef Sebastian Kehl Stellung bezogen.

"Ich habe selten einen Spieler gesehen, der in kurzer Zeit so eine Entwicklung genommen hat", so der ehemalige BVB-Profi gegenüber T-ONLINE.

"Er muss aber wie jeder andere Spieler wissen: Egal, wie gut du bist, es gibt Grenzen. Es gibt einen gewissen Rahmen, in dem sich alle Spieler bei uns bewegen können."