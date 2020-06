Borussia Dortmund : Jadon Sancho: Real Madrid steigt nicht den Poker um den BVB-Star ein



Tobias Krentscher

Jadon Sancho steht bei vielen Top-Klubs auf dem Wunschzettel. Allen voran will Manchester United den Flügelstürmer verpflichten. Auch Real Madrid wurde mit dem 20-Jährigen in Verbindung gebracht. Real-Präsident Florentino Perez (73) wird in diesem Transfer-Sommer aber kein Angebot nach Dortmund faxen.