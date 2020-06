Borussia Dortmund : Jadon Sancho wäre ideal für Manchester United, sagt ein Ex-Urgestein

Der ehemalige englische Nationalspieler Wes Brown sieht in Jadon Sancho den perfekten Neuzugang für Manchester United. Nicht mal vor dem Vergleich zu Superstar Cristiano Ronaldo schreckt er zurück.

Die Personalie Jadon Sancho wird in den kommenden Wochen wohl noch so einige Gerüchte lostreten. Manchester United handelt vor allem die englische Presse weiterhin als Hauptinteressent für den Jung-Nationalspieler Englands.

Brown gruppiert einen möglichen Sancho-Transfer in die Klasse "brillante Verpflichtung" ein. United brauche genau so jemanden im Verein, bekräftigt der 23-fache englische Nationalspieler, der sich an die Zeit mit Cristiano Ronaldo erinnert.

"Wir hatten in der Vergangenheit solche Spieler, beispielsweise Cristiano Ronaldo. Solche Spieler können drei oder vier Verteidiger herausziehen und das Spiel für die anderen Spieler viel einfacher machen", sagt Brown.

Ein Transfer in diesem Sommer erweist sich im Zuge der Corona-Pandemie allerdings als äußerst schwierig. Borussia Dortmund weicht mitnichten von seiner Ablöseforderung im dreistelligen Bereich zurück.

Eine Summe, die kaum ein Klub der Welt bezahlen kann. Einer der wenigen, die es sich leisten könnten: United, das mit 3,342 Milliarden Euro der zeitwertvollste Klub der Welt ist. Spitzenreiter ist Real Madrid (3,478 Milliarden), das laut AS ebenfalls ein Auge auf Sancho wirft.