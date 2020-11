Borussia Dortmund : Jadon Sancho wird nach seinem Leistungstief befragt

Öffentliche Interviews führt Jadon Sancho selten. Nach dem 3:0 gegen Irland wurde der englische Nationalspieler nach seiner Formdelle gefragt. Der Newcomer von Borussia Dortmund stellt klar, dass die Unmengen an Wechselgerüchten in diesem Sommer nichts damit zu tun haben.

Der Jubelsprung von Jadon Sancho nach seinem Treffer für die englische Nationalmannschaft sprach Bände. Nach dem Sieg über Irland hatte er gegenüber ITV SPORT zwar erläutert, dass seine aktuelle Formdelle nichts mit den Wechselgerüchten in diesem Sommer zu tun hat.

Es war aber erkennbar, dass ihm eine Last, egal wie schwer diese war, von den Schultern fiel. "Jeder Spieler muss mal eine Leistungsdelle verkraften. Und im Moment geht es halt mir gerade so", erklärt der Überflieger von Borussia Dortmund, der nach wie vor auf seinen ersten Treffer in der Bundesliga wartet.

In der deutschen Fußball-Beletage war der Brite in der vorhergehenden Saison so immens erfolgreich. Satte 34 Torbeteiligungen zählte Sancho in der Bundesliga. Jetzt gehe es darum, jenes Tal zu überwinden.