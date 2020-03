Verliert er seinen Platz? : James Rodriguez droht der Super-GAU

Die Zeiten, als James Rodriguez die kolumbianische Nationalmannschaft als Torschützenkönig bei der WM 2014 in Brasilien bis ins Viertelfinale schoss, sind längst vorbei. Inzwischen droht ihm sogar der Ausschluss aus dem Kader der Los Cafeteros.

Neben der katastrophalen sportlichen Saison, die James Rodriguez bei Real Madrid verlebt, gesellten sich in den vorhergehenden Wochen private Probleme hinzu.

Seine in Kolumbien lebende Großmutter ist laut Medienberichten erkrankt, was für James' Gemütslage natürlich nicht förderlich ist.

Überdies hieß es in verschiedenen Meldungen, dass Kolumbiens Nationaltrainer Carlos Queiroz Rodriguez darauf hingewiesen habe, dass er James aufgrund der mangelnden Spielzeit in Madrid nicht garantieren könne, zukünftig in seiner Startelf unterzukommen.

Nach einem MARCA-Bericht könnte James daraus Konsequenzen ziehen. Demnach ziehe es der 28-Jährige vor, aus dem Kader gestrichen zu werden, sofern ihm kein Mandat in der Startelf zugesprochen werde.