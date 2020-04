Real Madrid : James Rodriguez erhält Wechsel-Tipp von Kolumbien-Legende

Asprilla glaubt: United? Das könnte passen: "Es ist schon eine Weile her, dass sie Titel gewonnen haben und sie denken darüber nach, das Team für die nächste Saison zu stärken", verweist er auf den zu stillenden Titelhunger des Rekordmeisters.

Asprilla weiter: "Sie haben gute Spieler - wie Juan Mata , der ähnlich wie James spielt, obwohl er etwas dynamischer und offensiver ist, aber ich denke, James könnte sehr gut in diese Mannschaft passen."

Während James in seiner Karriere in Europa bereits in Portugal (Porto), Frankreich (Monaco), Spanien (Real) und Deutschland (Bayern München) spielte, stürmte Asprilla unter anderem für Klubs in Italien (Parma) und England (Newcastle United).