Real Madrid : James Rodriguez & Gareth Bale fehlen im Real-Kader

Bei Real Madrid und den beiden Problemspielern James Rodriguez und Gareth Bale deutet inzwischen vieles auf eine Trennung in diesem Sommer hin. Zinedine Zidane lässt das Duo für das letzte Saisonspiel aus dem Kader.

Real Madrid hat am Sonntagabend (21 Uhr) zum letzten Mal in dieser Saison die Möglichkeit, sich in LaLiga als Meister zu präsentieren. Beim Auswärtsspiel gegen das sich im Abstiegskampf befindende CD Leganes stehen James Rodriguez und Gareth Bale nicht im Aufgebot.

Wie geht es mit dem Duo jetzt weiter? Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Zinedine Zidane im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals weder James noch Bale in sein Aufgebot beruft.

James stand schon die letzten vier Ligaspiele nicht mehr im erweiterten Team, seine Zeit an der Concha Espina ist abgelaufen. Sollte Real eine moderate Ablöse aufrufen, dürfte es den Kolumbianer in die Premier League verschlagen, von wo zahlreiche Klubs locken sollen.