Real Madrid : James Rodriguez ist nicht gut auf Zinedine Zidane zu sprechen

Seit Monaten wartet James Rodriguez auf einen Einsatz in LaLiga. Der kolumbianische Nationalspieler scheint die Geduld zu verlieren. Auf Zinedine Zidane soll er nicht gerade gut zu sprechen sein.

Bei der 0:1-Pleite gegen RCD Mallorca stand James Rodriguez letztmals für Real Madrid in der Primera Division auf dem Rasen. Das war im vergangenen Oktober.

Spielzeit erhielt der einstige 80-Millionen-Kauf nur in der Copa del Rey, wo er in drei Spielen ran durfte. Aufgrund der mangelnden Spielpraxis droht James bereits sein Stammplatz-Verlust in der Nationalmannschaft.

Jetzt berichtet ESPN: James ist sauer auf Zidane. Das will das Sportnetzwerk von eigenen Quellen erfahren haben.

Die Gründe für James' Ärger: Mangelende Kommunikation und die Behandlung durch den Real-Coach.