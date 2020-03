Real Madrid : James Rodriguez: Real Madrid winkt 80-Millionen-Gebot

Gerücht James Rodriguez und Real Madrid werden sich im Sommer aller Wahrscheinlichkeit nach trennen. Die Situation des Spielmachers wird offenbar von den Wolverhampton Wanderers genau beobachtet, die ein millionenschweres Angebot in der Pipeline haben.

James Rodriguez könnte im Anschluss an die laufende Saison erstmals in seiner Karriere in der englischen Premier League unterkommen. Die mögliche neue Destination des Dauerreservisten von Real Madrid deckt die SUN auf.

Der Boulevardzeitung zufolge beschäftigen sich die Wolverhampton Wanderers mit einem Transfer des Kolumbianers und eruieren derzeit die Sinnhaftigkeit eines 80 Millionen Euro schweren Angebots. Involviert: natürlich Jorge Mendes.

Der Starberater gilt als Freund der chinesischen Klubbesitzer und hat einige seiner Klienten, darunter Erfolgstrainer Nuno Espirito Santo, bei den Wolves geparkt.

Dem Bericht zufolge haben sich die Verantwortlichen bei Mendes erkundigt, in welcher Höhe James' Preisschild liege.