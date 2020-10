FC Everton : "Fantastisch": Wayne Rooney stimmt Loblied auf James Rodriguez an

Wer den FC Everton vor Saisonbeginn nach sechs Spieltagen an der Spitze der Premier League verortet hätte, wäre für verrückt erklärt worden. Den Toffees ist dieses Kunststück tatsächlich gelungen, was nicht zuletzt am überragenden Sommerneuzugang James Rodriguez festzumachen ist.

"James ist ein fantastischer Spieler", schreibt Englands Rekordtorschützen Wayne Rooney in seiner Kolumne für die SUNDAY TIMES.

Der Ex-Nationalspieler weiß um die Gegebenheiten, schließlich war Rooney in der Saison 2017/18 selbst Evertonian. Eine Platzierung unter den ersten Vier müsse nach diesem Saisonstart das Ziel sein, findet Rooney, der als Jugendlicher bereits für Everton gespielt hatte und dann zu Manchester United gewechselt war.