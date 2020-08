FC Valencia : Jasper Cillessen soll Platz für Pepe Reina machen

Beim FC Valencia regiert der Rotstift. Nach der verpassten Qualifikation für den Europapokal müssen die Fledermäuse in Corona-Zeiten sparen. Mannschaftskapitän Dani Parejo wurde ablösefrei an Villarreal abgegeben, um dessen hohes Gehalt einzusparen, Mittelfeld-Kollege Francis Coquelin für 6,5 Millionen Euro an Villarreal verkauft.

Das größte Juwel des Vereins, Ferran Torres (20) wurde zudem an Manchester City verscherbelt. Auch Jasper Cillessen soll gehen. Der niederländische Nationaltorhüter, erst im vergangenen Sommer vom FC Barcelona zu den Fledermäusen gekommen, darf bei einem passenden Angebot das Weite suchen.

Valencia hofft auf einen Verkauf an Ajax Amsterdam, wo Cillessen das Erbe des wechselwilligen Andre Onana (Chelsea und Tottenham zeigen Interesse) antreten könnte.