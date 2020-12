"Etwas Neues ausprobieren" : Javi Martinez deutet Abschied vom FC Bayern an

Verweigert wurde Javi Martinez ein Wechsel nicht. Vielmehr wurden die finanziellen Vorstellungen des FC Bayern nicht erfüllt. Der Iberer blieb und ging in seine neunte Saison an der Säbener Straße, die aller Voraussicht nach seine letzte in München sein wird.

"Es ist mein letztes Jahr gemäß meinem Vertrag. Die neun Jahre waren großartig", sagte Martinez am Montag. Dann sollte allerdings Schluss sein, wie er vermittelt: "Ich möchte etwas Neues ausprobieren, bevor ich meine Karriere beende."

Dies suggeriert, dass in den persönlichen Planungen eine Rückkehr zu Athletic Bilbao, wie sie vor wenigen Wochen noch zigfach kolportiert wurde, kein Thema ist.