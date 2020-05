AS Rom : Javier Pastore: Berater spricht Klartext zu Amerika-Gerüchten

Javier Pastore steht vor einem Wechsel in die Major League Soccer und schließt sich den Seattle Sounders an. So hieß es zumindest unlängst in der Gerüchteküche, genauer gesagt beim französischen Onlineportal LE10SPORT.

Doch an der bevorstehenden Einigung ist nichts dran. "Nein, diese Geschichte ist nicht wahr", ließ Pastores Berater Marcelo Simonian laut FOOTBALL ITALIA verlauten.

Pastore wechselte 2018 für 25 Millionen Euro von Paris Saint-Germain zum AS Rom. Die Erwartungen konnte er bisher nicht erfüllen.