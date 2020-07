FC Barcelona : Je älter, desto besser: Lionel Messi stellt neue Bestmarke auf

Als wäre die Karriere von Lionel Messi nicht schon von genügend Rekorden gepflastert, hat sich der Superstar des FC Barcelona am Wochenende erneut in eine der Bestenlisten eingetragen.

Lionel Messi hatte sich beim knappen 1:0-Auswärtssieg gegen Real Valladolid zwar nicht in die Torschützenliste eingetragen. Der Superstar des FC Barcelona lieferte aber immerhin die Vorlage für Arturo Vidals entscheidenden Treffer.

Und dieser Assist war von besonderem Wert – es war nämlich Messis 21. Torvorbereitung in dieser Saison. Außer La Pulga schaffte es im 21. Jahrhundert in den europäischen Top-5-Ligen nur ein einziger weiterer Spieler, in einer Spielzeit mindestens 20 Tore und Assists zu zählen.

Das dies mit Thierry Henry ausgerechnet ein ehemaliger Messi-Teamkollege war, macht es noch mal etwas besonderer. Henry markierte in der Saison 2002/03 24 Tore und 20 Vorlagen für den FC Arsenal. Messis Toranzahl beträgt zwei Spieltage vor Saisonende 20.