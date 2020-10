Zwei Leihgeschäfte : Jean-Clair Todibo und Juan Miranda verlassen Barça

Der FC Barcelona hat weitere Einsparungen vorgenommen. Aus der ersten Mannschaft hatte der Vizemeister unter anderem bereits Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Luis Suarez, Arthur Melo und Nelson Semedo abgegeben und so Gehaltskosten gesenkt - nun verlassen auch die beiden Abwehrakteure Jean-Clair Todibo (20) und Juan Miranda (20) das Camp Nou.

Linksverteidiger Miranda, der in der vergangenen Saison an Schalke verliehen war, heuert bei Betis Sevilla an. Erneut auf Leihbasis. Er unterschreibt einen Vertrag bis 2021. Sein Anschlussvertrag bei Barça ist noch bis 2023 gültig.

Miranda hatte in seiner Jugend bereits sechs Jahre für die Andalusier gespielt und war 2014 in den Nachwuchs der Katalanen gewechselt. Für die Profis der Blaugrana kommt er bisher auf vier Einsätze.