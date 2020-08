FC Barcelona : Jean-Clair Todibo: Welcher Barça-Star ihn am meisten unterstützt hat

Jean-Clair Todibo hätte Anfang 2019 zu zahlreichen Top-Klubs wechseln können, halb Europa jagte den jungen Abwehrakteur vom FC Toulouse. Todibo wählte Barcelona. Warum?

"Weil Barça mein Lieblingsclub ist! Ich ging dorthin und dachte mir, ich kann mich durchsetzen. Vor allem ist es ein Traum, für Barça zu spielen: den besten Verein der Welt", erklärte der Abwehrakteur gegenüber ONZE MONDIAL.

Todibo machte in der Vorrunde der gerade beendeten Saison drei Spiele für Barça. Im Winter wurde er an Schalke verliehen. Nun will Barça den Franzosen angeblich zu Geld machen anstatt langfristig auf ihn zu setzen.