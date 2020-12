Manchester United : "Jedes Mal": Juan Mata hat eine große Schwäche für Lionel Messi

"Ich weiß nicht, was passieren wird, aber ich hoffe, er geht nicht dorthin. Wenn er nach Manchester kommt, dann hoffe ich, dass er zu meinem Verein und nicht zu dem anderen geht", sagte der spanische Nationalspieler laut der Tageszeitung THE SUN.

Bisher wurde Messi sechsmal zum Weltfußballer gewählt. Bei der FIFA-Weltfußballerwahl THE BEST ist er zwar nominiert, Robert Lewandowski (32, FC Bayern) ist jedoch Favorit.

Geht es nach Juan Mata, dann hätte Messi einen Sonderpreis verdient: "Ich würde ihm den Pokal für den besten Spieler aller Zeiten geben, denn was er in seiner Karriere getan hat und was er noch leistet, ist einfach unglaublich."