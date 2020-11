FC Bayern : Jerome Boateng bleibt bei Hansi Flick weiterhin Thema

Nachdem zuletzt von einer bereits beschlossenen Trennung des FC Bayern und Jerome Boateng berichtet wurde, hat es in den vergangenen Tagen mehrfach Bekundungen in Richtung des Verteidigers gegeben. Die neueste kommt von Hansi Flick.

Jerome Boateng hat es tatsächlich geschafft, sich wieder einen Stammplatz beim FC Bayern zu erkämpfen. Und auch die Leistungen des Routiniers sind auf einem hohen Niveau einzuordnen. Trainer Hansi Flick hat sich erneut zu Boateng bekannt.

"Dass mit Jerome nicht mehr geplant wird, habe ich in dieser Klarheit nicht gehört", reagiert Flick bei der WELT AM SONNTAG auf die zuletzt verbreiteten Gerüchte, nach denen Boatengs Aus an der Säbener Straße bereits beschlossene Sache sei.

In eine ähnlich beschaffenen Kerbe hatte Sportvorstand Hasan Salihamidzic geschlagen, der vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen (1:1) Gespräche mit dessen Management ankündigte. Momentan, sagte der Münchner Manager allerdings, sei das Starten des Dialogs allerdings kein Thema.