FC Bayern : Jerome Boateng gewährt Einblick in seine Zukunftsplanung

Jerome Boateng (31) will Bayern München in diesem Sommer nicht verlassen. Es habe zwar noch keine Gespräche über eine Vertragsverlängerung gegeben, so Boateng in der BILD AM SONNTAG, "für mich ist aber klar, dass ich gerne den Weg unter Hansi Flick weitergehen werde."

Jerome Boateng wollte die Bayern 2018 in Richtung Paris Saint-Germain verlassen, der Rekordmeister verweigerte aber die Freigabe. Ein Jahr später sollte Boateng gehen, blieb aber an der Säbener Straße. Nun, ein Jahr vor Vertragsende, plant der gebürtige Berliner keinen Abschied.

"Meine Familie und ich fühlen uns in München sehr wohl", lässt der Ex-Manchester-City-Verteidiger ins Private blicken: "Ich bin sicher, dass wir auch im nächsten Jahr mit dieser Mannschaft viel erreichen können. Da will ich wieder ein Teil davon sein."