FC Bayern : Jerome Boateng: Karl-Heinz Rummenigge lässt Bayern-Star weiter zappeln

Jerome Boateng ist seit Monaten in Bestform unterwegs. Ob der FC Bayern die Zusammenarbeit noch mal verlängern wird, ist auch nach dem neuesten Statement von Vereinsboss Karl-Heinz Rummenigge ungewiss.

In der Führungsetage des FC Bayern wurde freilich längst vernommen, dass Jerome Boateng seit Monaten in absoluter Fabelform unterwegs ist. Dennoch bleibt weiterhin offen, ob der Verteidiger noch mal einen neuen Vertrag erhält.

"Wir setzen uns in der Rückrunde im Klub zusammen und besprechen dann, wie es mit ihm weitergeht. Mit Spielern über 30 muss man auch etwas Geduld haben", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge im DOPPELPASS auf SPORT1.

Boatengs Formhoch hält schon seit Längerem an, so dass zwischenzeitlich sogar die Forderung angestellt wurde, den 32 Jahre alten Abwehrspieler zurück in die deutsche Nationalmannschaft zu berufen.