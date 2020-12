Paris Saint-Germain : Jese Rodriguez: Berater klärt über Optionen auf

Jese Rodriguez weckt nach seinem vorzeitigen Aus bei Paris Saint-Germain offensichtlich Begehrlichkeiten bei anderen Klubs. Das bestätigt Berater Gines Carvajal gegenüber der AS.

Einer der Klubs, mit dem das Management Verhandlungen führe, komme aus der US-amerikanischen Major League Soccer. Für Jese sei es zumindest eine Option, in Übersee zu spielen.

"Ich spreche mit Vereinen in Spanien und einem weiteren Klub aus einem europäischen Land", so Carvajal, der gleichzeitig den Kontakt und eine mögliche Unterschrift bei Fenerbahce Istanbul sowie anderen türkischen Klubs dementiert.

PSG holte Jese im Sommer 2016 für 25 Millionen Euro von Real Madrid an Bord. An der Seine erreichte er allerdings nie seinen Durchbruch und wurde stattdessen viermal ausgeliehen. Zuletzt in der vorigen Saison an Sporting Lissabon.