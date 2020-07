Liverpool und Klopp locken : Jetzt also doch: Thiago könnte die Bayern zum Schnäppchenpreis verlassen

"Ich weiß natürlich auch: Wenn man in einem gewissen Alter ist und in der spanischen Liga in Barcelona und in der Bundesliga bei Bayern München gespielt hat, liebäugelt man natürlich auch immer mal damit, das vielleicht auch noch in einer anderen großen Liga mitzuerleben", sagte Hansi Flick nach dem DFB-Pokal-Triumph.

Gemeint war natürlich Thiago Alcantara, dem der FC Bayern längst ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorgelegt hat, der Iberer seinen 2021 auslaufenden Kontrakt aller Wahrscheinlichkeit nach aber nicht noch mal erweitern wird.

Der KICKER hatte zuletzt berichtet: Die Bayern fordern 60 bis 80 Millionen Ablöse. Das Fachblatt SPORT aus Barcelona geht von 35 Millionen aus. In diese Richtung geht nun auch die BILD.