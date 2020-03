Atletico Madrid : Joao Felix ein Flop? Koke mit eindringlicher Bitte an Atleti-Fans

6 Tore und 2 Vorlagen in 26 Spielen: Keine gute Ausbeute für einen Stürmer, erst recht nicht, wenn er wie Joao Felix 126 Millionen Euro Ablöse gekostet hat.

Doch bei Joao Felix ist zu beachten: Der portugiesische Nationalspieler ist noch jung, gerade einmal 20 Jahre. Er musste sich an eine neue Liga, ein neues Land und eine neue Mannschaft gewöhnen.

Daher mahnt Atleti-Kapitän Koke auch zu Geduld mit dem Rekord-Transfer der Vereinsgeschichte.

"Man muss sich Schritt für Schritt in die Gruppe einleben. Als er in Bestform war, hat er sich verletzt, dann kehrte er zurück und es erwischte ihn wieder", bittet Koke in der MARCA um Nachsicht mit Joao Felix.