Atletico Madrid : Joao Felix passt besser zu Barça als zu Atleti, sagt Joao Mario

Laut Joao Mario würde Joao Felix viel besser zum FC Barcelona als zu Atletico Madrid passen.

"Atletico ist eine dieser Mannschaften, die, von außen betrachtet, sehr hart arbeitet. Es kommt so rüber, als wäre es eine italienische Mannschaft, die in Spanien spielt", wird Mario von ELEVEN SPORTS zitiert.

In der Folge stellt Mario, der mit Felix gemeinsam für Portugal aufläuft, einen Vergleich an: "Vergleicht das Beispiel doch mal mit einer Mannschaft wie Barcelona, in der der Druck zwar größer sein könnte, der Spielstil aber besser zu ihm passt."