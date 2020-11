Atletico Madrid : Joao Felix schnürt den nächsten Doppelpack

Atletico Madrid bleibt in der Erfolgsspur. Die Colchoneros gewannen gegen Osasuna ihr drittes Spiel in Folge in LaLiga und stehen mit 14 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz hinter Tabellenführer Real Madrid (16) und Real Sociedad (14), haben aber ein Spiel weniger absolviert.