FC Barcelona : Joao Felix: Tausch-Anfrage von Barça?

Antoine Griezmann soll vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern tatsächlich daran gedacht haben, den FC Barcelona nach nur einer Saison schon wieder zu verlassen. Hat Präsident Josep Maria Bartomeu von den Überlegungen des Franzosen Wind bekommen?

Wie die MARCA berichtet, arbeitete der Manager an einem großen Deal. Demnach fragte er bei Griezmanns Ex-Klub Atletico Madrid an, ob dieser nicht Interesse an einer Renaissance mit seinem ehemaligen Starspieler hätte.

Im Gegenzug, so Bartomeus angebliche Forderung, sollte Joao Felix mittels Tauschgeschäft ins Camp Nou einfahren. Barça hatte sich vor dessen Wechsel nach Madrid bereits ernsthaft mit dem 20-Jährigen beschäftigt, musste dann aber mit ansehen, wie Atleti den Zuschlag erhielt.