Atletico Madrid : Joao Felix: Wäre er bei Real Madrid besser aufgehoben?

126 Millionen Euro ließ Atletico Madrid für Joao Felix (20) im vergangenen Sommer springen. Bisher hat das portugiesische Ausnahmetalent noch nicht den großen Durchbruch in LaLiga geschafft. Hat er sich den falschen Verein ausgesucht?

Acht Tore und drei Vorlagen in 29 Spielen: Die Bilanz von Joao Felix kann sich für einen 20-Jährigen in der ersten Saison in der Primera Division durchaus sehen lassen.

Allerdings: Der Portugiese, immerhin Golden-Boy-Gewinner kostete 126 Millionen Euro Ablöse, als er von Benfica Lissabon zu Atletico Madrid wechselte. Demensprechend hoch sind die Erwartungen. Könnte er woanders mehr glänzen?

Joao Felix hat sich in Madrid den falschen Verein ausgesucht. Das behauptet zumindest der Trainer des portugiesischen Erstligisten Rio Ave.