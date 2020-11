Champions League : Job-Endspiel gegen Leipzig? PSG-Trainer Thomas Tuchel entspannt

Eine erneute Niederlage darf sich Paris Saint-Germain am Mittwochabend in der Champions League nicht erlauben. Gegebenenfalls ist die Partie gegen RB Leipzig für Thomas Tuchel die letzte Chance, sich im Amt zu halten.

Die nationale Ligue 1 führt Paris Saint-Germain (mal wieder) an. Das genügt den schwerreichen Klubbesitzern aber schon lange nicht mehr. Die Champions League soll gewonnen werden, am besten in dieser Saison. Für dieses Ziel müssen die Pariser aber zunächst gegen RB Leipzig gewinnen.

Für Thomas Tuchel, der vor allen Dingen von der französischen Presse kritisch beäugt wird, ist eine Jobgarantie von seinen kritischen Bossen "nicht notwendig", wie er am Montag sagte. Anfügend lächelte Tuchel den Übersetzer an: "Du kannst noch sagen: Wenn es so wäre, würde es mich mehr verunsichern, als wenn es nicht so ist."

Um den Einzug ins Achtelfinale nicht vorzeitig ad acta zu legen, müssen die Pariser gegen Leipzig unbedingt dreifach punkten. Nach nur einem Sieg und zwei Niederlagen belegt PSG Rang 3 in Gruppe H, der lediglich zur weiteren Teilnahme an der Europa League berechtigen würde. Zu wenig.