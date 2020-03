Champions League : Joel Matip und sein Kaffeekränzchen mit Leo Messi

Nach dem 0:3 aus Sicht der FC Liverpool beim FC Barcelona dachte an der Anfield Road keiner mehr so richtig an den Finaleinzug. Ein Wunder musste her – und das Wunder kam. Mit 4:0 besiegten die Reds den favorisierten Gegner.

"Mir war alles egal, das Singen mit den Fans hat mich schweben lassen", berichtet Liverpools Joel Matip bei 11FREUNDE von jener magischen Nacht.

Der Innenverteidiger wurde nach dem Spiel zur Dopingprobe zitiert: "Und als ich in den kleinen Raum reinkam, saß da ein ziemlich niedergeschlagener Typ: Lionel Messi."