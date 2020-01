Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider hatte den Wechsel von Ex-Kapitän Alexander Nübel zu Bayern München bereits hinterfragt.

Gesellschaft bekommt er nun von Jogi Löw. Auch der Bundestrainer scheint wenig von Nübels Entscheidung halten, sich bei Bayern auf die Bank zu setzen.

"Grundsätzlich bin ich ein Befürworter davon, dass junge Spieler so viele Spielanteile wie möglich bekommen. So können sie sich besser entwickeln", erklärte der Weltmeister-Trainer von 2014 am Rande des Neujahrsempfangs der DFL.

Und Joachim Löw ergänzte noch: "Wenn ein Spieler mit 20, 21 Jahren zwei oder drei Jahre auf der Bank sitzt, weiß ich nicht, ob das nützlich ist."