FC Barcelona : Jordi Alba fällt aus - Clasico in Gefahr

Der FC Barcelona muss vorerst ohne Jordi Alba ausgekommen. Der Linksverteidiger fällt mit einer Muskelverletzung in den Kniesehnen des rechten Oberschenkels aus. Das gab Barça am Montag bekannt.

Jordi Alba hatte sich am 5. Spieltag gegen Sevilla (1:1) verletzt und musste in der 75. Spielminute ausgewechselt werden. Für ihn kam Neuzugang Sergino Dest in die Partie.

Eine voraussichtliche Ausfallzeit für Jordi Alba nannte Barcelona nicht, laut MUNDO DEPORTIVO ist seine Teilnahme am ersten Clasico der Saison gegen Real Madrid am 25.10. aber in Gefahr.