Nach Schimpftirade : Jordi Alba und Gerard Pique sprechen Klartext über Eder Sarabia

Der FC Barcelona hat sich am Wochenende die Tabellenführung in LaLiga zurückgeholt. Nach dem 1:0-Erfolg über Real Sociedad sprach Jordi Alba Klartext über Co-Trainer Eder Sarabia. Gerard Pique äußerte sich ebenfalls.

Nach dem Clasico geriet der sportliche Aspekt in der Berichterstattung in den Hintergrund, großes Thema waren die Worte von Barcelonas Assistenztrainer Eder Sarabia in Richtung Antoine Griezmann.

Quique Setien sah sich dazu genötigt, sich öffentlich für seinen Co-Trainer zu entschuldigen. Angeblich soll die Mannschaft Sarabias Worte wenig erfreut aufgenommen haben. Doch Jordi Alba widerspricht.

Der Linksverteidiger: "Es wirkt fast so, als hätte Sarabia jemanden umgebracht. Können die Trainer denn nicht mehr ihre Meinung sagen?"

Jordi Alba weiter: "Er lebt die Spiele intensiv, aber er hat doch niemandem gegenüber mangelnden Respekt gezeigt. Ich hätte es genauso gemacht in seiner Situation, vielleicht auch schlimmer. Die Mannschaft fühlt sich nicht von ihm genervt."