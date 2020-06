The Special One : Jose Mourinho: Bedient er sich an alter Wirkungsstätte?

Foto: kivnl / Shutterstock.com



Fussballeuropa Redaktion Jose Mourinho (57) coachte von 2010 bis 2013 Real Madrid. Seitdem pflegt er ein gutes Verhältnis zu Präsident Florentino Perez. Das könnte sich nun auszahlen. Der Tottenham-Trainer will Medienberichten zufolge einen Spieler der Blancos verpflichten.

Anzeige

Lucas Vazquez (28) hat bei Real Madrid einen schweren Stand. Auch wenn Zinedine Zidane die Einstellung und Qualitäten des Vorzeigeprofis schätzt, sind seine Chance auf regelmäßige Spielzeit zukünftig wohl nur gering. Der Grund: Vinicius Junior wurde von Zidane als Option für Rechtsaußen getestet. Hinzukommen Rodrygo und der nach langer Verletzungspause wiedergenesene Marco Asensio als Konkurrenten – ebenso wie Gareth Bale. Lucas Vazquez könnte seine Zelte in Madrid gemäß MUNDO DEPORTIVO abbrechen und in die Premier League wechseln. Der Sporttageszeitung zufolge zeigt Tottenham Hotspur Interesse.

Foto: Cosmin Iftode / Dreamstime.com