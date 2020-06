Luka Modric packt aus : Jose Mourinho brachte Cristiano Ronaldo fast zum Weinen

Auch Luka Modric hat sich an dem Schreiben seiner Memoiren versucht. In seiner Autobiografie berichtet der Starspieler von Real Madrid von einer Fehde zwischen Jose Mourinho und Cristiano Ronaldo, die für CR7 beinahe unter Tränen endete.

In 164 Einsätzen unter der Leitung von Jose Mourinho erzielte Cristiano Ronaldo überragende 168 Tore. Für The Special One waren die Leistungen des Superstars in manchen Fällen allerdings nicht gut genug, so dass es des Öfteren zum Clinch kam.

Die beiden Fußballverrückten gerieten im Jahr 2013 während eines Spiels in der Copa del Rey aneinander. Luka Modric schreibt in seiner Biografie: "Ich war überrascht von Mourinhos Reaktion."

"Wir gewannen im Pokal mit 2:0, aber Ronaldo presste den Gegner nicht beim Einwurf und José war deswegen aufgebracht mit Cristiano. Die beiden argumentierten lange auf dem Feld."