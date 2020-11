Tottenham : Jose Mourinho: "Das schafft nicht jeder, außer vielleicht Bayern München"

Tottenham Hotspur tritt am Donnerstag in der Europa League gegen Ludogorez Rasgrad an. Die Spurs sind gegen die Bulgaren haushoher Favorit. Jose Mourinho (57) warnt jedoch vor Überheblichkeit.

Er erwarte ein "hartes und schwieriges Spiel", erklärte The Special One auf der Pressekonferenz zur Partie gegen die Bulgaren: " Neun Meistertitel in Folge wie Ludogorets schaffen nicht viele, außer vielleicht Vereine wie Bayern München." Ludogorets hat seit 2011 stets den Titel in Bulgarien gewonnen. Der FC Bayern kommt auf acht Meisterschaften in Folge.

Mourinho musste in der Qualifikation bereits gegen einen bulgarischen Vertreter ran (Lokomotiv Plovdiv). Kanonenfutter war der Gegner nicht. Mourinho: "Wir haben bereits gegen die zweitbeste Mannschaft in Bulgarien gespielt und es war ein hartes Spiel."