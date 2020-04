Corona-Regeln missachtet! : Jose Mourinho droht Anruf von der Polizei

Starcoach Jose Mourinho von den Tottenham Hotspur hat womöglich Ärger am Hals. THE SUN zufolge trainierte er mit drei Spurs-Profis in einem Park in Nord-London.

Die Boulevardzeitung veröffentliche Videoaufnahmen der Trainingseinheit. Mourinho, in offizieller Spurs-Trainingskluft gekleidet, könnte nun ein Nachspiel drohen.

Mit dem öffentlichen Training verstößt The Special One gleich gegen zwei Verhaltens-Auflagen der englischen Regierung wegen der Corona-Krise: Sportliche Aktivitäten sind draußen nur zu zweit erlaubt. Außerdem muss ein Abstand von zwei Metern eingehalten werden.