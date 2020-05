Mourinho enthüllt Absagen : Jose Mourinho: Entscheidung für Real Madrid fiel nach Sieg über Barça

Jose Mourinho hatte Real Madrid bereits zweimal abgesagt, doch im Sommer 2010 konnte The Special One nicht widerstehen. Der Portugiese blickt zurück auf seinen Wechsel von Inter Mailand ins Bernabeu.

Der Portugiese packte seine Koffer und verließ Mailand in Richtung Madrid, wo Real-Präsident Florentino Perez einen lukrativen Dreijahresvertrag auf den Tisch legte.

Jose Mourinho (57) lag die Fußballwelt 2010 zu Füßen. The Special One hatte Inter Mailand gerade zum Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League geführt.

Mourinho blickt zurück auf seinen Entschluss, sich den Königlichen anzuschließen. "Ich habe die Entscheidung nach dem zweiten Halbfinale gegen Barcelona getroffen, weil ich wusste, dass wir die Champions League gewinnen werden", so Mourinho gegenüber der GAZZETTA DELLO SPORT.

Nach dem 3:1 im Halbfinal-Hinspiel gegen die Truppe von Pep Guardiola (49) mauerten sich die Nerazzurri mit einer 0:1-Pleite im Camp Nou ins Finale, was passenderweise in Madrid gegen Bayern München gewonnen werden konnte.

Das sei die Erlaubnis gewesen, "das zu tun, was ich wollte. Ich wollte glücklich sein. Es hat sich aber herausgestellt, dass ich in Mailand glücklicher war als in Madrid."

Bei Real Madrid verbrachte Mourinho drei Jahre. In der Champions League schaffte er es dreimal ins Halbfinale, scheiterte aber stets. National gab es die Meisterschaft und die Copa del Rey dank Mourinho zu feiern.

Wie The Special One verrät, wollte Florentino Perez ihn bereits 2009 ins Bernabeu holen. "Ich sagte es Moratti, aber er überzeugte mich, zu bleiben."

Mourinho weiter: "Ich hatte Real Madrid also zweimal abgesagt. Einmal zuvor als ich noch bei Chelsea war. Dreimal kann man Real Madrid aber nicht absagen."