FC Barcelona : Jose Mourinho erinnert sich an seine Anfänge bei Barça

Jose Mourinho (57) ist ein alter Hase im Trainer-Business. Der Portugiese coachte bereits Porto, Chelsea, Inter Mailand, Real Madrid und Manchester United zu Titeln.

Angefangen hat einst alles beim FC Barcelona. Dort arbeitete The Special One als Assistenzcoach und Übersetzer unter Bobby Robson und Louis Van Gaal.

Mourinho erinnert sich noch gerne zurück. "In dieser Zeit bei Barça kam alles zusammen. Ich habe mit zwei der besten Trainer der Welt zusammengearbeitet und mit einigen der besten Spieler dieser Generation. Dies in einem Verein mit einer unglaublichen Philosophie, wie man spielt, hart arbeitet und konkurriert", so der 57-Jährige.

Er habe sich damals schon beweisen müssen, berichtet Mourinho. Druck verspürte er offenbar nicht: "Es war wunderbar, mit Spielern wie Hristo Stoichkov, Figo und Ronaldo und großartigen Trainern wie Robson und Van Gaal zusammenzuarbeiten."