Tottenham Hotspur : Jose Mourinho fordert Neuzugänge – kein Neid wegen Timo Werner

Tottenham ist auf dem Transfermarkt in den vergangenen Jahren abwartend unterwegs. Geschäftsführer Daniel Levy hat die Finanzen stets im Blick. Chefcoach Jose Mourinho wünscht sich zur neuen Runde allerdings einige frische Kräfte.

Der FC Chelsea kauft trotz Corona-Krise weiter munter ein. Nach der 40 Millionen Euro schweren Verpflichtung von Ajax-Spielmacher Hakim Ziyech (Transfer wurde bereits vor Corona vereinbart) kommt auch Timo Werner (24, RB Leipzig). Die Ablöse wird mit 50 Millionen Euro beziffert.

Während die Blues klotzen, kleckern die anderen Premier-League-Klubs aus London bisher. Arsenal, West Ham United oder auch Tottenham Hotspur haben noch keine Transfers getätigt.

Spurs-Coach Jose Mourinho (57) lässt die Transferoffensive seines Ex-Vereins kalt "Sie können machen, was sie wollen. Das ist nicht unser Problem", stellte The Special One laut TRANSFERMARKT.DE klar.