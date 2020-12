Tottenham : Jose Mourinho fordert Steigerung von Gareth Bale

Tottenham steht an der Spitze. Die Spurs bleiben nach dem Sieg gegen Arsenal Tabellenführer. Noch keine Hauptrolle spielt Gareth Bale. Jose Mourinho (57) fordert mehr von seinem neuen Superstar.

Jose Mourinho glaubt, dass Gareth Bale nach seiner Rückkehr zu Tottenham "viele positive Ergebnisse " gezeigt habe. Allerdings sei das noch nicht genug: Es gebe "kleine Dinge", die der Waliser verbessern müsse, sagte Mourinho laut AS.

Gareth Bale hatte in der vergangenen Woche für Tottenham in der Europa League gegen LASK das 200. Tor seiner Karriere erzielt. Generell hapert es noch nach seiner Rückkehr an die White Hart Lane.

Gegen Arsenal (2:0) saß Bale 90 Minuten auf der Bank. In der Premier League kommt der Waliser erst auf drei Teilzeiteinsätze. Seit drei Spieltagen wartet er auf eine Spielbeteiligung.