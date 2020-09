Lucas De Vega zu Tottenham? : Jose Mourinho hat es auf einen Youngster von Barça abgesehen

Foto: mr3002 / Shutterstock.com



Fussballeuropa Redaktion Jose Mourinho kennt die spanische Liga spätestens seit seiner Amtszeit bei Real Madrid bestens. Auch beim FC Barcelona hat Mourinho einst gearbeitet. Als Assistenzcoach. Bei den Katalanen hat The Special One nun einen hochtalentierten Youngster ausgemacht, den er gerne an die White Hart Lane holen würde.

Anzeige

In Matt Doherty (28) hat Tottenham den ersten Hochkaräter für die neue Spielzeit verpflichtet. Der Rechtsverteidiger soll aber nicht der letzte Neuzugang in der laufenden Transferperiode sein. Die Kaderplaner und Jose Mourinho (57) sollen sich laut AS für Barça-Nachwuchsspieler Lucas De Vega (20) interessieren. Der gebürtige Brasilianer spielt seit Jahren in der Barça-Jugend, in der vergangenen Saison war er an den FC Cartagena verliehen. Für die neue Spielzeit ist De Vega für Barça B eingeplant. Mehrere Interessenten (Sporting Gijon, Malaga, Teneriffa, Real Saragossa) hoffen aber auf eine Leihe des Mittelfeldakteurs.

Tottenham will den 20-Jährigen fest verpflichten. Zwei Millionen Euro sind bisher geboten. Das reicht Barça allerdings nicht. Die Katalanen sollen mindestens vier Millionen Euro plus Boni in gleicher Höhe verlängern. De Vega wird in Barcelona eine große Zukunft zugetraut. Er wurde mit einem Vertrag bis 2022 (plus Option) ausgestattet. Mit einer Ausstiegsklausel über 100 Millionen Euro.