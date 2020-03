Tottenham : Jose Mourinho kassiert verbale Haue von Ex-Spurs-Profi

Für Tottenham Hotspur lief es vor der Coronavirus-Aussetzung mehr schlecht als recht. An Jose Mourinho brandet Kritik auf. Mit Jermaine Jenas stimmt ein ehemaliger Spurs-Spieler in den Abgesang ein.

In der Premier League sind die Spurs nach drei sieglosen Spielen in Folge (1 Remis, 2 Niederlagen) auf den 8. Platz durchgereicht worden.

In der Champions League war dann für den Vorsaisonfinalisten Tottenham Hotspur bereits im Achtelfinale gegen RB Leipzig der Wettbewerb zu Ende.

Jose Mourinho musste binnen kürzester Zeit herbe Rückschläge verarbeiten. Erst das Aus in Ligapokal und FA-Cup.

Würde die Saison nach aktuellem Tabellenstand zu Ende gehen, wäre Tottenham in der kommenden Spielzeit allein auf die heimischen Begegnungen angewiesen.

"Was mich im Moment an Jose stört, ist seine Negativität", erklärt der ehemalige Spurs-Profi Jermaine Jenas gegenüber der BBC. "Ich bin der Meinung, seine Äußerungen in der Öffentlichkeit über seine eigenen Spieler sind viel zu negativ."

Zu spüren bekam Mourinhos Zorn unlängst Tanguy Ndombele, der vor der Saison für 60 Millionen Euro von Olympique Lyon gekommen war.