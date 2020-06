Tottenham : Transfer-Duell: Kommt Jose Mourinho Carlo Ancelotti zuvor?

Der FC Everton will Thiago Silva (35) verpflichten. Der Brasilianer wird Paris Saint-Germain nach acht Jahren verlassen. Sein Vertrag wird nicht verlängert.

Nach Informationen von THE SUN zeigt aber auch Tottenham Interesse an dem Altmeister. Jose Mourinho wolle den erfahrenen Innenverteidiger an die White Hart Lane holen, so die Boulevardzeitung.

Das Problem - sowohl für Everton, als auch die Spurs: Thiago Silva müsste im Vergleich zu seinem derzeitigen Gehalt Einbußen in Kauf nehmen. Derzeit soll er über 15 Millionen Euro pro Jahr kassieren.