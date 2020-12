Tottenham : Jose Mourinho: Lockt er Luka Modric zurück zu den Spurs?

Jose Mourinho und Luka Modric sind sich nicht unbekannt, beide arbeiteten schon bei Real Madrid zusammen. Nun plant der Trainer von Tottenham Hotspur offenbar eine Renaissance an alter Wirkungsstätte.

Gareth Bale ist inzwischen am Hotspur Way angekommen, Modric könnte tatsächlich nachziehen. Dem spanischen Journalisten Eduardo Inda zufolge hat der aktuelle Spurs-Coach Jose Mourinho bereits Kontakt mit Modric aufgenommen, um die Möglichkeiten eines Wechsels auszuloten.

Der 35-jährige Modric, noch immer wichtiger Spieler an der Concha Espina, hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach anklingen lassen, sich eine nochmalige Vertragsverlängerung sowie ein Karriereende in Madrid sehr gut vorstellen zu können.

In diesem Jahr wird sich allerdings nicht mehr viel in Bewegung setzen. Real sieht keine Eile, den Modric-Vertrag in den nächsten Wochen zu verlängern. Frühestens im Januar sollen erste Gespräche angesetzt werden. Ausgang: offen.