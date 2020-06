Tottenham Hotspur : Jose Mourinho lüftet brisante Information über Tottenham-Torschütze

Nach monatelanger Corona-Unterbrechung war das Heimspiel gegen Manchester United für Steven Bergwijn erst das achte Match im neuen Dienstoutfit. Obwohl sich Tottenham Hotspur nur 1:1 trennte, dürfte die Partie noch etwas in Erinnerung bleiben.

Grund hierfür ist Bergwijns Treffer zur 1:0-Führung, dem ein Klasse-Sololauf vorausging und ein satter Abschluss folgte. Und Jose Mourinho? Der hat nicht nur Lob für seinen neuen Flügelrenner übrig, sondern wartet mit einer durchaus brisanten Information auf.

"Er ist ein guter Spieler", sagte Mourinho am Montag, "herzlichen Glückwunsch an meinen Verein, denn anfangs war er nicht meine erste Option – am Ende war es aber natürlich eine großartige Entscheidung."