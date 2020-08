FC Bayern : Jose Mourinho singt Loblied auf Bayern-Coach Flick

Der FC Bayern München hat nach der Amtsübernahme von Hansi Flick im vergangenen Herbst eine hervorragende Entwicklung genommen, die vorläufig in der Teilnahme des Champions-League-Endspiels gipfelte.

Dem neuen Chefcoach sind Lobpreisungen sicher. Auch Jose Mourinho (57) stimmt in den Chor der Lobgesänge ein. "Er steht quasi am Anfang seiner Karriere als Cheftrainer, aber er macht einen fantastischen Job bei den Bayern", sagte The Special One gegenüber DAZN.

Mourinho hat ein gutes Verhältnis zwischen Flick und Bayern-Profis erkannt. Auch deshalb sei es wieder bergauf gegangen: "Die Bayern haben eine graue Zeit hinter sich. Aber seit Flick übernommen hat, spielt die Mannschaft wieder Fußball."

Unter Flick erlebten schon abgeschriebene Altstars wie Thomas Müller oder Jerome Boateng ihren dritten Frühling - und zogen nach 2013 erneut ins Königsklassen-Endspiel ein. Das ist auch Mourinho aufgefallen: "Für sehr viele ist die Situation jetzt ein Déjà-vu. Thiago, Müller, Neuer, Boateng, Alaba kennen das schon."