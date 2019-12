Jose Mourinho ist beeindruckt von Lionel Messi. Spiele gegen den Weltfußballer seien eine enorme Aufgabe, die ihn zu einem besseren Trainer werden ließen, lobt The Special One.

Jose Mourinho (56) ist ein Experte in Sachen Lionel Messi. Mit drei seiner Mannschaften traf er bereits auf den Superstar und den FC Barcelona.

Dabei bereitete der sechsfache Weltfußballer Mourinho einige Male Kopfzerbrechen, wie The Special One gegenüber GIVE ME SPORT bestätigt.

"Ich habe mit Chelsea, Inter und Real Madrid gegen Messi gespielt. Insgesamt mit unterschiedlichen Ansätzen und Zielen", blickt der Portugiese auf die Duelle mit La Pulga zurück.

Mal sei es darum gegangen, nicht zu verlieren, ein Ergebnis zu halten oder auch gegen Barcelona zu gewinnen, so Mourinho. Stets sei es schwer gewesen.